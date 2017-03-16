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Общество

Детский омбудсмен Наталия Соколова побывала в камерах для содержания несовершеннолетних и женщин

В рамках рабочего визита Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова проверила материально-бытовые условия содержания подследственных и обвиняемых в совершении преступлений женщин и несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Фото пресс-службы ведомства

В сопровождении начальника СИЗО-2 Сергея Князева и его заместителя Юрия Кириллова детский омбудсмен посетила учебный класс для несовершеннолетних, а также камеры для содержания несовершеннолетних и женщин.

После осмотра объектов учреждения Наталия Соколова провела прием по личным вопросам, в ходе которого обратившиеся к ней подозреваемые и обвиняемые получили ответы и разъяснения по интересующим вопросам, рассказали о планах на будущее.

Во время посещения нарушений уголовного законодательства и прав ребенка выявлено не было.

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