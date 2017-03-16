В Пскове задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

11:20, 16 марта 2017, ПАИ

В Узком переулке Пскова наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.

43-летнего мужчину доставили в отдел полиции для передачи инициатору розыска.