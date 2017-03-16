Валерий Наводкин назвал отвратительной драку между псковскими «лошадницами» в Детском парке

11:31, 16 марта 2017, ПАИ

Председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин назвал отвратительной произошедшую в Детском парке драку между псковскими «лошадницами». Свою оценку случившемуся он дал в ходе пресс-конференции 16 марта в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации

Валерий Наводкин отметил, что такая услуга, как катание на лошадях, регламентирована, определены места, где можно ее оказывать, есть правила благоустройства и соответствующее постановление. «Владельцам лошадей вполне возможно собрать пакет документов, чтобы законно оказывать данные услуги. Но, к сожалению, фиксируется много фактов нарушений, отвратительных разборок, например, в Детском парке. Это вызывает массу возражений со стороны горожан», - сказал он.

Руководитель правового комитета подчеркнул, что меры принимаются, но предположил, что их недостаточно. «Если люди не понимают профилактической работы, которая проводится, составляем протоколы. И если этого недостаточно, то дополнительные меры будут приниматься, эти безобразия будут пресекаться», - заявил он.

Валерий Наводкин напомнил, что в законе области об административных правонарушениях содержится норма, согласно которой за нарушение правил благоустройства положен штраф, в данном случае - в размере от 500 до 1000 рублей. Также статья 2.29 предусматривает ответственность за неисполнение постановления об оказании услуг катания на лошадях. «На настоящий момент договоров с владельцами лошадей нет», - сообщил он.

Что касается документов, то, по словам Валерия Наводкина, среди необходимых документов должна быть справка, что владелец имеет навыки обращения с животным, ветеринарное свидетельство, минимальное количество денег, поскольку это платная услуга.

Он подчеркнул, что услуга не предполагает никаких отчислений в бюджет Пскова, и кассовый аппарат не нужен. «В других муниципальных образованиях берут определенные средства в бюджет, а у нас этого нет. Все условия созданы, только не нарушайте закон», - заключил глава городского правового комитета.