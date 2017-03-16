Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка

11:44, 16 марта 2017, ПАИ

Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка, сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Чупранков пояснил, что сотрудники ОВД не могут составлять протоколы на владелиц лошадей, так как подобные нарушения регулируются муниципальными правовыми актами. Полиция вправе составить протокол лишь в случае обращения органов местного самоуправления. При этом Дмитрий Чупранков заявил, что катание на лошадях в общественном месте, не предусмотренном для этого, является нарушением законодательства, на которое «необходимо реагировать и применять меры принуждения».

Председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин уточнил, что всего на «лошадниц» удалось составить восемь протоколов, в которых предусматривались штрафы от 500 до 1 тысячи рублей. Заполнением подобных бумага занимаются четыре сотрудника городской администрации.