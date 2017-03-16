0
11:44
Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка
10:37
Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год
09:49
Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники
08:43
В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре
23:04
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО
21:42
Госдума одобрила новый дачный закон
20:31
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта
Еще новости
Общество

«Лошадницы» Пскова продолжают делить сферы влияния

«Лошадницы» Пскова продолжают делить сферы влияния. Такое мнение высказали участники пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков сообщил, что сотрудники полиции установили всех лиц, принимавших участие в воскресном инциденте с избиением кнутами. Обе стороны конфликта подали заявления о противоправных действиях. Правоохранительные органы проводят проверку по факту умышленного нанесения телесных повреждений.

Председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин также рассказал, что представители всех владельцев лошадей приходили в администрацию города. «Со всеми мы проводили работу, все обещали не нарушать, но в качестве положительного примера можно привести только присутствующих сегодня Марию Березину и Анну Иванову», - отметил Валерий Наводкин.

Мария Березина отметила также, что сотрудник полиции порой не может угнаться за девушками с лошадьми: «Наказать их трудно: лошадь стоит в одном углу парка, а сотрудник полиции — в другом. Попробуй угнаться за кобылой!»

«Девушки, устроившие драку, владельцами  лошадей не являются, они их у кого-то арендовали», - уточнила Мария Березина и добавила, что непосредственных владельцев лошадей трудно привлечь к ответственности, так как они зачастую обжалуют составленные протоколы. «На лошадях ведь нет госзнаков. Полиция придёт на ипподром, а владелец скажет, что его лошадей не было в Детском парке», - отметила Мария Березина.

По её словам, если бы все вели себя добросовестно, то в Детском парке свободно могли бы разместиться 10-15 лошадей, «а в сложившейся ситуации и три лошади могут устроить там безобразие». «Одна из трёх сторон хочет великого господства в Пскове и Детском парке», - пояснила Мария Березина. Она уверена, что и в эти выходные агрессивные арендаторы лошадей вновь приедут в парк. «Пока они имеют возможность выезжать в город и зарабатывать деньги, безобразия будут продолжаться», - заявила девушка и рекомендовала родителям не подпускать детей к лошадям, гуляющим в парке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка
16 марта 2017
Псковская полиция ограничена в праве наказывать агрессивных «лошадниц» из Детского парка
Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год
16 марта 2017
Чтобы компенсировать естественную убыль населения России потребуется 500 тысяч мигрантов в год 2
Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники
16 марта 2017
Псков вошёл в топ-10 городов России для путешествий на майские праздники
В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре
16 марта 2017
В день 100-летия явления иконы Божией Матери «Державная» состоялось богослужение в Спасо-Елеазаровском монастыре 4
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО
15 марта 2017
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о натуральных выплатах в ОСАГО
Госдума одобрила новый дачный закон
15 марта 2017
Госдума одобрила новый дачный закон
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта
15 марта 2017
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Псковской области начнётся 23 марта
Небольшие осадки ожидаются в Псковской области 16 марта
15 марта 2017
Небольшие осадки ожидаются в Псковской области 16 марта

Идет загрузка...