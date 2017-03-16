«Лошадницы» Пскова продолжают делить сферы влияния

12:06, 16 марта 2017, ПАИ

«Лошадницы» Пскова продолжают делить сферы влияния. Такое мнение высказали участники пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков сообщил, что сотрудники полиции установили всех лиц, принимавших участие в воскресном инциденте с избиением кнутами. Обе стороны конфликта подали заявления о противоправных действиях. Правоохранительные органы проводят проверку по факту умышленного нанесения телесных повреждений.

Председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин также рассказал, что представители всех владельцев лошадей приходили в администрацию города. «Со всеми мы проводили работу, все обещали не нарушать, но в качестве положительного примера можно привести только присутствующих сегодня Марию Березину и Анну Иванову», - отметил Валерий Наводкин.

Мария Березина отметила также, что сотрудник полиции порой не может угнаться за девушками с лошадьми: «Наказать их трудно: лошадь стоит в одном углу парка, а сотрудник полиции — в другом. Попробуй угнаться за кобылой!»

«Девушки, устроившие драку, владельцами лошадей не являются, они их у кого-то арендовали», - уточнила Мария Березина и добавила, что непосредственных владельцев лошадей трудно привлечь к ответственности, так как они зачастую обжалуют составленные протоколы. «На лошадях ведь нет госзнаков. Полиция придёт на ипподром, а владелец скажет, что его лошадей не было в Детском парке», - отметила Мария Березина.

По её словам, если бы все вели себя добросовестно, то в Детском парке свободно могли бы разместиться 10-15 лошадей, «а в сложившейся ситуации и три лошади могут устроить там безобразие». «Одна из трёх сторон хочет великого господства в Пскове и Детском парке», - пояснила Мария Березина. Она уверена, что и в эти выходные агрессивные арендаторы лошадей вновь приедут в парк. «Пока они имеют возможность выезжать в город и зарабатывать деньги, безобразия будут продолжаться», - заявила девушка и рекомендовала родителям не подпускать детей к лошадям, гуляющим в парке.