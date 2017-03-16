Псковская «лошадница» опасается, что конкуренция может дойти до поножовщины и травли животных

11:40, 16 марта 2017, ПАИ

Владелица лошадей Мария Березина опасается, что конкуренция за катание детей в Детском парке может дойти до поножовщины и травли животных. Об этом она заявила на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мария Березина рассказала, что вопрос с лошадьми очень остро встал в 2013 году, когда катание запретили в Детском парке. По словам девушки, тогда «лошадники» закрыли свидетельства индивидуальных предпринимателей и до 2017 года нарушали правила, продолжая свою деятельность на территории Детского парка.

Что касается недавней драки между конкурентками в Детском парке, то, как рассказала Мария Березина, она не единичная. Она пожаловалась, что её лошадям пытались кидать петарды под ноги, в её адрес звучали оскорбления. «Мне проще отказаться от города в таких условиях. Рисковать безопасностью детей, родителей и лошадей я не могу», - подчеркнула девушка.

Она заявила, что в городе царит полная безнаказанность, поэтому о заключении договоров для официального катания на лошадях речи быть не может. К тому же, пояснила Мария Березина, по договору катать детей они смогут только возле рынка «Нива» или на Сиреневом бульваре. Она уверена, что получит там нулевую выручку, в то время как в Детский парк, нарушая законы, будут выходить её конкуренты.