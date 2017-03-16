В Пскове задумались о возбуждении уголовных дел по факту оказания недобросовестных услуг «лошадниками»

11:48, 16 марта 2017, ПАИ

Председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин предложил обращаться к опыту других муниципалитетов, где по факту оказания недобросовестных услуг возбуждаются уголовные дела. Речь идет, например, о смертельных случаях при падении с лошадей. Об этом Валерий Наводкин сообщили на пресс-конференции 16 марта в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель правового комитета отметил, что Детский парк расположен в центре города и является местом массового скопления людей и интенсивного движения, что «создает предпосылки для нехорошей ситуации». Он добавил, что такого нет, к примеру, на Сиреневом бульваре и возле рынка «Нивы».

Валерий Наводкин рассказал, что сейчас рабочая группа в городской администрации думает над тем, где разрешить катание на лошадях, и выразил уверенность, что решение будет взвешенным и объективным. По его словам, возможно, такую услугу позволят оказывать на той части Детского парка, «где мягкие дорожки». Решение, пообещал глава правового комитета, будет принято до 20 апреля.

Также он заметил: «Владелицы лошадей практикуют сдачу в аренду животных несовершеннолетним, которые вообще не имеют опыта — подростки оказывают услуги».

В свою очередь заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков обратил внимание, что в Детском парке пока нет запрещающих знаков, определяющих пешеходную зону, места катания на лошадях. «Когда они появятся, можно будет что-то делать», - заявил он и напомнил, что правила дорожного движения для «лошадники» должны соблюдать уже сейчас.