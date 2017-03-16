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Общество

За год с «лошадников»-нарушителей в Пскове взыскали всего 3 тысячи рублей

В 2016 году в Пскове с владельцев лошадей были взысканы штрафы в размере всего около 3 тысяч рублей, в этом году все решения администрации города обжалованы. Об этом сообщил председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин  16 марта на пресс-конференции в «Псковской правде», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Наводкин рассказал, что в городе проводится работа с собственниками домов по поводу заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов. В 2017 году составлены 24 протокола в отношении тех, кто не заключил соответствующие договоры. По его словам, собственников «приводят в чувство штрафными санкциями, и это дает результаты, в отличие от ситуации с владельцами лошадей».

«Это проблема не только Пскова», - сказал руководитель правового комитета и добавил, что не все в этом случае зависит от администрации и полиции.

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