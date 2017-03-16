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Общество

В Псковской области внедряются целевые модели упрощения процедур техприсоединения

В Псковской области внедряются целевые модели упрощения процедур техприсоединения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В регионе утверждены «дорожные карты» по направлениям «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения».

Целевая модель по техприсоединению к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт включительно предусматривает срок 90 дней, в том числе:

- на заключение договора о технологическом присоединении до 10 дней;

- на выполнение работ до 70 дней;

- на оформление факта технологического присоединения до 10 дней.

Для достижения указанных сроков рекомендованы основные факторы оптимизации процесса технологического присоединения к электрическим сетям на этапах: заключения договора о технологическом присоединении; выполнения мероприятий по технологическому присоединению; оформления факта технологического присоединения к электрическим сетям:

Большая часть из запланированных мероприятий каждого этапа уже реализуется сетевой компанией.

Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и предусматривает следующие сроки: заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее — договор о подключении) — в течение 30 дней; выполнение мероприятий — в течение 90 дней; пуск газа — в течение 15 дней.

Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами: газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа от 15 до 42 куб. метров в час (мощность от 125 до 350 кВт); проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3 Мпа; расстояние от земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии, не более 150 метров.

Мероприятиями целевой модели предполагается урегулирование вопросов, связанных с доступностью услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям на территории Псковской области.

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