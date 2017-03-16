Валерий Наводкин: Если на катание на лошадях не будет спроса, то не будет и предложений

12:13, 16 марта 2017, ПАИ

«Не будет спроса, не будет предложений», - заявил о проблеме катания на лошадях в неположенных местах председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин. Он призвал псковичей, выбирая такой досуг, думать о безопасности своих детей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре газеты «Псковская правда» 16 марта.

По словам Валерия Наводкина, в Пскове был случай, когда подростки оказывали услуги по катанию на лошадях, их увидели сотрудники администрации и полиции, но как только к молодым людям двинулись правоохранители, те ускакали, причем на проезжую часть. Личности подростков устанавливают. «Был еще факт — 15 лет девочке, которая катала на лошади. Привели в отдел, пригласили родителей, но никого не привлечь, владельца лошади тоже надо устанавливать, - рассказал глава правового комитета. – Но работа проводится, и она будет проводиться, не успокоимся».

Владелица лошадей Мария Березина добавила, что проще работать на своей территории и не подвергать детей опасности, отметив, что когда в Детском парке появляется сотрудник полиции — лошади – врассыпную. «Они не видят никого, могут и сотрудника полиции сбить», - сказала девушка.

«Сотрудник полиции ничего не может сделать против человека на довольно крупном животном», - добавила её коллега Анна Иванова.

Заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков заметил, что «лошадники» не остаются безнаказанными, на них составляются протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции, а это уже серьёзное наказание. «Владелицы лошадей пытаются обжаловать их, по пока безуспешно», - заверил он и добавил, что главная проблема в том, что лошади перебегают с одного места на другое.

Валерий Наводкин согласился, что нормы по наказаниям несколько устарели: владелицы лошадей получают хорошую прибыль, а штрафные санкции не сильно на неё влияют. «Это бизнес, это прибыль, попирают все нормы, и морали, и законы», - констатировал он.