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Общество

Псковичей призвали задуматься о последствиях катания на лошадях недобросовестных владельцев

Председатель комитета правового обеспечения администрации Пскова Валерий Наводкин призвал псковичей задуматься о последствиях катания детей на лошадях недобросовестных владельцев и чаще смотреть сюжеты СМИ о «лошадниках»-нарушителях. Об этом он заявил 16 марта на пресс-конференции в «Псковской правде», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Произойдет что-то с детьми, куда будете ходить, кого обвинять? То, что сейчас происходит, это нарушение закона с последствиями», - сказал Валерий Наводкин. По его мнению, рано или поздно это может плохо закончится, так как такие катания на лошадях опасны, особенно, в Детском парке. Он заметил, что есть другие развлечения для детей, и напомнил, что места для катаний определены официально — на Сиреневом бульваре и в районе рынка «Нива».  

«Надо стремиться действовать в правовом поле. Придется заниматься этим серьезно. Вы должны определиться между собой, а мы вам поможем», - обратился к «лошадницам» заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков.

Одна из владелиц лошадей Анна Иванова в свою очередь добавила, что вопрос с дракой в Детском парке нужно рассмотреть как можно серьёзнее. «Сколько бы ни было лошадей в парке, ответственность за них несут люди. И вопрос нужно решать с людьми, а не с лошадьми», - заключила она.

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