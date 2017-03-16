В 2016 году в судах Псковской области увеличилось количество административных и гражданских дел

12:44, 16 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в судах Псковской области увеличилось количество рассмотренных административных и гражданских дел на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на совещании судей 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За год суды региона, в том числе, рассмотрели более 4 тысяч уголовных и 64 тысячи гражданских дел. По словам Валерия Кондратьева, наиболее высокая нагрузка была в Себежском суде – свыше 50 дел на 1 судью.

Структура рассмотренных гражданских дел соответствует данным в целом по стране, заметил председатель Псковского областного суда. Так, жилищные споры составили почти 20 тысяч дел, из них 18 тысяч - взыскание платы за коммунальные платежи. С 2013 года таких дел стало в 2 раза больше, добавил Валерий Кондратьев.

Увеличилось и количество дел, вытекающих из трудовых правоотношений. Так, псковские суды рассмотрели 1 тыс. 545 исков об оплате труда. Количество дел, связанных с брачно-семейными отношениями, составило 4 тыс. 542.

Кроме того, в Псковской области суды рассмотрели 2 тысячи дел, касающихся землепользования, их количество увеличилось в 2 раза по сравнению с 2015 годом.

Валерий Кондратьев добавил, что удовлетворены 100% исков о возмещении денежных средств по потере кормильца.