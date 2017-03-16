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Общество

Псковские суды рассмотрели в 2016 году 24 тысячи дел об административных правонарушениях

В 2016 году суды Псковской области рассмотрели 24 тысячи дел об административных правонарушениях, большинство из которых в сфере дорожного движения, по факту неуплаты штрафов и появления в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на совещании судей региона 16 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кондратьев добавил, что сумма штрафов составила 150 млн рублей. По его словам, административному наказанию за прошлый год были подвергнуты 2 тыс. 831 человек, из них 445 — автолюбители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Также он отметил, что в отношении 1 тыс. 121 человека суды прекратили дела, в том числе речь идет о тех, кто совершил правонарушение впервые или преступление средней тяжести. В отдельных случаях основанием послужило примирение с потерпевшей стороной.

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