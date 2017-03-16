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Псковские сотрудники ГИБДД остановили трех нетрезвых водителей ВАЗов

В ряде районов Псковской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 15 марта в Бежаницах на улице Смольной 31-летний местный житель управлял машиной ВАЗ-2107, будучи в состоянии алкогольного опьянения. А на улице Аэродромной в Пушкинских Горах стражи порядка остановили еще один автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый гражданин 30 лет.

В Красногородске по улице Гагарина на мопеде двигался нетрезвый 31-летний мужчина. В Себеже вечером 15 марта был выявлен еще один 29-летний водитель, который в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ- 21099.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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