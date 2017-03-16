Безработный великолучанин ограбил мужчину в баре

12:58, 16 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа в баре на проспекте Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области

По версии следствия, 14 марта около 14:00 в баре неизвестный открыто похитил деньги у 55-летнего мужчины, после чего скрылся.

В результате поисковых мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 25-летний безработный житель Великолукского района. Возбуждено уголовное дело.