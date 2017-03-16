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Общество

Иван Цецерский поблагодарил псковских судей за профессионализм

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил судей города за профессионализм. Об этом он заявил на годовом совещании судей Псковской области 16 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский сообщил, что за год 237 дел были рассмотрены в досудебном порядке, мировые судьи рассмотрели 598 протоколов, касающихся, в том числе, проезда транспорта по детским площадкам и хранения неисправного транспортного средства. «Это говорит о высоком профессионализме наших судей», - сказал глава города.

Он также рассказал, что в городе пытаются навести порядок на землях, принадлежащих Минобороны.

Кроме того, Иван Цецерский сообщил, что в этом году в бюджет города заложены средства на исполнение ранее вынесенных решений судов. «Власти города решения судов будут выполнять неукоснительно», - заверил он.

Также глава Пскова напомнил, что в этом году пройдут муниципальные выборы, которые могут сопровождаться незаконной агитацией, и попросил собравшихся поддерживать порядок на территории города.

Затем он вручил псковским судьям подарки от администрации города и пожелал успехов, благополучия и не сомневаться в правильности вынесенных решений.

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