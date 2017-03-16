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Общество

Валерий Кондратьев уверен, что видеозапись судебных заседаний сократит количество жалоб

Председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев уверен, что видеозапись судебных заседаний позволит сократить количество жалоб. Об этом он заявил на совещании судей региона 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кондратьев сказал, что для проведения видеозаписи заседаний необходимо установить соответствующее оборудование и обратился за помощью в этом вопросе к присутствующему на совещании заместителю губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову.

Руководитель областного суда сообщил, что в прошлом году были обжалованы 78 решений судов по уголовным делам, в результате 40 из них отменены, а 11 – изменены.  Всего суды региона окончили в прошлом году 950 уголовных дел.

Также решения были вынесены по 2 тыс. 144 гражданским и административным делам, 1 тыс. 549 из них обжаловались.

Валерий Кондратьев подчеркнул, что количество обжалованных решений – это один из показателей качества работы судов.

Кроме того, он напомнил, что в России для оперативного рассмотрения дел введена система электронного правосудия, а с 1 июня 2018 года вступит в силу закон о суде присяжных заседателей по особо тяжким преступления и уголовным делам.

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