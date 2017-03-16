Более тысячи человек лишись свободы за совершённые преступления в Псковской области в прошлом году

13:44, 16 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области за совершенные преступления по решению судов были лишены свободы 1 тыс. 66 человек. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на совещании судей региона 16 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кондратьев также рассказал, что в прошлом году были удовлетворены 700 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в 42 случаях были применены альтернативные меры пресечения – залог или домашний арест. По делам о преступлениях небольшой и средней тяжести за год удовлетворили 80 ходатайств о продлении срока нахождения под стражей.

За год, проинформировал руководитель областного суда, за особо тяжкие преступления осуждены 150 человек, за тяжкие - 904, за преступления средней тяжести - 822, небольшой тяжести – 1 тыс. 621. В результате 363 человека были оштрафованы, 359 отправлены на исправительные работы, 776 – на обязательные работы. 702 правонарушителя получили условное наказание, а 81 человек был освобождён от наказания вовсе.

Валерий Кондратьев добавил, что наказание было вынесено 111 несовершеннолетним, при этом 52 подростка совершили тяжкие преступления, 44 – преступления небольшой и средней тяжести.