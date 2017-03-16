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Общество

Возле псковского детсада №8 на Моховой благоустроят территорию

Глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд в детский сад №8, расположенный на улице Моховой, 3. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, ознакомится с хозяйственными вопросами, которые предстоит решить в образовательном учреждении в этом году, главу Пскова пригласила заведующая Ирина Осипова на встрече с родительской общественностью и руководителями детсадов, состоявшейся в начале марта.

Заведующая рассказала Ивану Цецерскому, что сад посещают 50 малышей, работают 4 воспитателя. Она отметила, что родители воспитанников активные и отзывчивые, муниципалитет не оставляет учреждение без внимания: «В прошлом году профинансировано выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализации и произведен сам ремонт. Также сделан текущий ремонт помещений и пищеблока. У входа в сад уложен новый асфальт». Вместе с тем Ирина Осипова рассказала, что есть и не решенные пока хозяйственные вопросы, касающиеся прилегающей территории.

Так, в прогулочной зоне в межсезонье застаивается вода. Глава Пскова и заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов осмотрели водоотводные канавы по периметру детского сада, обсудили варианты выхода из ситуации. Иван Цецерский дал распоряжение решить вопрос дренажной системы, когда позволят погодные условия. «Необходимо также произвести подсыпку щебнем территории, прилегающей к хозяйственным постройкам садика, и выполнить обрезку старых тополей - деревья явно переросшие, для детей это не безопасно», - отметил глава города.

Кроме того, будет выполнен ремонт ограждения, которое местами просело под воздействием осадков и времени.

Иван Цецерский также осмотрел помещения детсада, пообщался с родителями воспитанников, которые отметили хорошие условия пребывания малышей в учреждении.

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