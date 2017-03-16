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Общество

В двух детских садах Пскова установили новые окна

В двух детских садах Пскова установили 16 новых окон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, монтаж оконных конструкций завершили в учреждениях № 33 и № 16. Соответствующее финансирование из муниципального бюджета было выделено решением депутатов Псковской городской Думы в ответ на обращения граждан.

В зимний период родители воспитанников и заведующие дошкольных учреждений обращались в адрес муниципальных властей с просьбой о выделении дополнительного финансирования. Вопрос о замене окон в детских садах города обсуждался на совещании главы Пскова с родительской общественностью и руководителями детских садов в начале марта, ознакомиться с ситуацией на место выезжал глава администрации муниципалитета Игорь Калашников.

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