В двух детских садах Пскова установили новые окна

13:12, 16 марта 2017, ПАИ

В двух детских садах Пскова установили 16 новых окон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, монтаж оконных конструкций завершили в учреждениях № 33 и № 16. Соответствующее финансирование из муниципального бюджета было выделено решением депутатов Псковской городской Думы в ответ на обращения граждан.

В зимний период родители воспитанников и заведующие дошкольных учреждений обращались в адрес муниципальных властей с просьбой о выделении дополнительного финансирования. Вопрос о замене окон в детских садах города обсуждался на совещании главы Пскова с родительской общественностью и руководителями детских садов в начале марта, ознакомиться с ситуацией на место выезжал глава администрации муниципалитета Игорь Калашников.