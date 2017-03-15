Роза «Красавица и чудовище» – волшебная романтика наяву

13:22, 16 марта 2017, ПАИ

Помните ту сказочную историю из детства? Где каждая девушка всем сердцем переживала за героиню сказки и даже из-за ужасного чудовища. Великолепный принц был заколдован злой колдуньей пока он не встретит любовь. Но не только женские часики тикают, но и мужские тоже. Этими «часиками» и была роза в колбе. Когда последний цветок отпадёт - принц умрет. Либо надо найти настояющую любовь.

Роза под куполом и ее особенности

Чудесный подарок, который несет в себе глубокий смысл. Роза в колбе Москва уже давно полюбила, как и другие города России.

Особенности:

Роза в колбе оптом – бюджетный и нетривиальный подарок для поздравления клиентов, подрядчиков и партнеров;

Растение легко поддается транспортировке и сохраняет статичное положение вне зависимости от варианта размещения;

Оно не требует ухода, подрезания стеблей, долива воды и подкормки;

Долговечная роза в стеклянной колбе может быть преподнесена по любому поводу и любому адресату;

Цветок не вызовет неприятной реакции даже при наличии аллергических склонностей, так как находится под надежной защитой из прозрачного стекла;

Он устойчив к механическому воздействию и в случае падения от неловкого движения, чрезмерного любопытства детей или питомцев, растение не деформируется;

Роза под стеклянным колпаком отличается демократичной стоимостью в соотношении с длительным сроком эксплуатации: до пяти лет.

Не стоит подвергать композицию серьезным перепадам температуры. Это относится к тем случаям, когда декоративный элемент используется для украшения террас, лоджий и веранд. В холодное время лучше убирать его в теплое помещение, не допуская, чтобы вечная роза в стеклянной колбе, купить которую дарителю было не так просто, погибла от отсутствия необходимых условий.

Неувядающая роза в колбе и условия ее хранения

Покупая в подарок хрупкую на вид композицию, знайте, что многие повреждения, кажущиеся серьезными, ей не страшны. При падении стекло не треснет и не разобьется, роза не отлетит от основания и цветок не начнет увядать через несколько дней.

В остальном роза в стеклянной колбе, купить которую можно в пару кликов на сайте флористической студии Foreverrose, является крайне неприхотливой. Достаточно иногда смахивать пыль со стеклянной поверхности купола и цветок будет радовать взор обладателя долгие месяцы.

Что требуется знать чтобы купить розы в колбе?