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Роза «Красавица и чудовище» – волшебная романтика наяву

Помните ту сказочную историю из детства? Где каждая девушка всем сердцем переживала за героиню сказки и даже из-за ужасного чудовища. Великолепный принц был заколдован  злой колдуньей пока он не встретит любовь. Но не только женские часики тикают, но и мужские тоже. Этими «часиками» и была роза в колбе. Когда последний цветок отпадёт - принц умрет. Либо надо найти настояющую любовь.

Роза под куполом и ее особенности

Чудесный подарок, который несет в себе глубокий смысл. Роза в колбе Москва уже давно полюбила, как и другие города России.

Особенности:

Не стоит подвергать композицию серьезным перепадам температуры. Это относится к тем случаям, когда декоративный элемент используется для украшения террас, лоджий и веранд. В холодное время лучше убирать его в теплое помещение, не допуская, чтобы вечная роза в стеклянной колбе, купить которую дарителю было не так просто, погибла от отсутствия необходимых условий.

Неувядающая роза в колбе и условия ее хранения

Покупая в подарок хрупкую на вид композицию, знайте, что многие повреждения, кажущиеся серьезными, ей не страшны. При падении стекло не треснет и не разобьется, роза не отлетит от основания и цветок не начнет увядать через несколько дней.

В остальном роза в стеклянной колбе, купить которую можно в пару кликов на сайте флористической студии Foreverrose, является крайне неприхотливой. Достаточно иногда смахивать пыль со стеклянной поверхности купола и цветок будет радовать взор обладателя долгие месяцы.

Что требуется знать чтобы купить розы в колбе?

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