Обучение в Чехии – новые тенденции

13:24, 16 марта 2017, ПАИ

Выбор учебного заведения – ответственный шаг, который предстоит сделать каждому выпускнику. И многие решают пройти обучение за границей. Причем выбор большинства русскоговорящих абитуриентов падает на учебные заведения Чехии. Мы решили подробнее разобраться в причинах растущей популярности чешского образования. Именно с этой целью наш корреспондент прибыл в столицу Чешской республики – город Прага, где встретился с российским адвокатом Сергеем Бочаровым, который по совместительству является генеральным директором Образовательного центра ДЕЛОВАЯ ЕВРОПА. Сергей долгое время живет и работает в Чехии.

Корр.: Сергей, все чаще в средствах массовой информации можно встретить статьи, посвященные образованию в Чехии. Правда ли, что на данный момент получить образование в этой стране может каждый желающий русскоговорящий абитуриент?

С. Бочаров: Обучение в Чехии действительно стало более доступным. Причем получить можно среднее и среднее профессиональное образование абитуриентам, окончившим 9 классов. Для этого нужно пройти приемную процедуру для зачисления в местные гимназии, лицеи и колледжи. Высшие учебные заведения также открыты для поступающих абитуриентов после 11 классов.

Корр.: С чем вы можете связать такую популярность учебных заведений в Чехии среди русских выпускников?

С. Бочаров: Я вижу несколько причин. На мой взгляд, основная заключается в доступности образования. Высшее образование при успешном прохождении приемной процедуры можно получить в Чехии бесплатно. При этом абитуриенты могут на собственное усмотрение выбрать наиболее интересную для них специальность. Но и среднее образование в чешских колледжах и лицеях стоит недорого, если проводить сравнение с уровнем цен в других европейских странах. В среднем учеба в Чехии обходится в 800 евро в год.

Ещё один важный момент, который привлекает внимание, невысокие расходы на содержание студента в Чехии. Я приведут лишь средние показатели, которые на данный момент составляют порядка 500 евро в месяц. Это достаточно скромная сумма, если сравнивать аналогичные затраты, идущие на содержание студента в США или Канаде.

Третий фактор, способствующий росту популярности образования в Чехии, это возможность с чешским дипломом или аттестатом устроиться на хорошую работу в любой стране Евросоюза или продолжить далее учебу за границей.

Корр.: На какую помощь могут рассчитывать русскоговорящие абитуриенты в лице вашего образовательного центра, чтобы поступить в выбранное учебное заведение?

Наш образовательный центр всегда готов оказать помощь в поступлении. Проводятся курсы интенсивного изучения чешского языка, которые дают ряд преимуществ выпускникам. Но сразу нужно настроиться на то, что придется упорно и много трудиться, чтобы поступить и успешно окончить учебные заведения в Чехии. Но все приложенные усилия себя окупят, так как диплом или аттестат чешского образца – для многих счастливый билет в будущее.