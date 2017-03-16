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Общество

Псковичи представили экскурсионные туры в регион на выставке в Москве

Государственный комитет Псковской области по культуре и представители туристического бизнеса региона принимают участие в Московской международной выставке «MITT 2017», которая проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 14 по 16 марта. Организаторами объединенного регионального стенда выступают Центр поддержки экспорта Псковской области и Госкомитет региона по культуре. Псковская делегация демонстрирует на выставке новые программы и ключевые направления деятельности в канун туристического сезона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по культуре, профессионалы московского бизнеса, посетители выставки заинтересовались экскурсионными турами в Псковскую область, а также организацией корпоративного отдыха в регионе. Псковская делегация приняла активное участие в круглых столах, посвященных изменениям в туристское законодательство в 2017 году.

Отметим, Московская международная выставка  «MITT» входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным сообществом. Выставка проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку «MITT» главным событием туристической индустрии страны. Ежегодно на выставке собираются лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира.

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