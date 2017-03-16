Военный комиссариат Пскова и Псковского района приглашает граждан на контрактную службу

14:50, 16 марта 2017, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщил военный комиссар Пскова и Псковского района Сергей Головачев.

В частности, набор на контрактную службу открыт в следующих воинских частях: в/ч 64044, в/ч 41493 (76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ, Псков), в/ч 29760 (Луга), Северный флот (Мурманск, Североморск, Полярный, город Гаджиево и поселок Видяево), Плавосостав Балтийского флота (в/ч 06017 города Балтийск Калининградской области), в/ч 41450 (Рязань), в/ч 71211 (город Кострома), в/ч 32010 (город Наро-Фоминск Московской области), в/ч 83466 (Москва), в/ч 02511 (поселок Каменка Ленинградской области) и воинские части 30734, 44440, 64055 (город Остров Псковской области) Также набор открыт в Национальную гвардию РФ, МЧС, ФСО и ФСБ России.

К службе допускаются мужчины от 18 до 40, годные по состоянию здоровья, отслужившие военную службу по призыву, имеющие хорошую физподготовку и которые прошли профессионально-психологический отбор и проверку Управления МВД.

По всем вопросам обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 19. Телефон 72-72-51.