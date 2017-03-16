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Общество

Сотрудники псковского спецназа «Зубр» почтили память товарищей, погибших в командировке на Северном Кавказе

Сотрудники УФСИН России по Псковской области почтили память офицеров спецназа «Зубр», погибших 17 лет назад при исполнении служебных обязанностей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, традиционно сослуживцы и ветераны спецназа посетили места захоронения и возложили цветы на их могилы.

В управлении рассказали, что служба в режимных учреждениях области – это лишь малая доля деятельности спецназа. Только в специальных и контртеррористических операциях сотрудники ОСН «Зубр» участвовали более 20 раз. В одной из командировок на Северный Кавказ в марте 2000 года ОСН «Зубр» в бою при штурме села Комсомольское младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев, заметив неразорвавшуюся вблизи группы сотрудников гранату, спасая жизни товарищей, накрыл ее своим телом, в результате чего погиб на месте.

Неделю спустя отдел понес еще одну потерю. Инструктор-снайпер ОСН «Зубр» лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов, находясь в составе разведгруппы, в ходе ожесточенного боя фланговым огнем сорвал несколько попыток прорыва мелких групп через занимаемые позиции. Под огнем противника группой сотрудников, в состав которой входил Владислав Байгатов, раненые были вынесены с поля боя и доставлены на командный пункт группы отрядов для оказания медицинской помощи. Заметив движение, противник открыл шквальный огонь по командному пункту из всех видов имеющегося оружия. В здание, за которым Владислав Байгатов совместно с другими сотрудниками осуществлял погрузку раненых, попал заряд большой мощности, в результате чего здание было полностью разрушено. Боец спецназа получил минно-взрывную рану, был завален обломками обрушившейся стены и от полученных ранений погиб на месте.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Комсомольское Чеченской республики, Алексею Ширяеву посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации, Владислав Байгатов посмертно награжден Орденом Мужества. Ежегодно в дни рождения сослуживцев, в день гибели и в день образования спецназа бойцы «Зубра» возлагают цветы на могилы товарищей и отдают дань памяти минутой молчания.

Отметим, на здании псковской средней школы № 12, в которой учился Алексей Ширяев, установлена мемориальная доска; школа с 2012 года носит его имя. На здании средней школы № 8, в которой учился Владислав Байгатов, установлена мемориальная доска, в Музее школы размещен информационный стенд о жизни и подвиге бойца спецназа.

Кроме того, в 2009 году на территории Псковского юридического института ФСИН России состоялось открытие монумента в память о погибших сотрудникам спецназа «Зубр».

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