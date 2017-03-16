Отношения России и Турции нормализуются, заявил Владимир Путин

14:34, 16 марта 2017, ПАИ

Отношения РФ и Турции нормализуются, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное взаимовыгодное русло», - сказал глава государства, принимая верительную грамоту от нового посла Турции в РФ.

Российский лидер высоко оценил роль Анкары в прекращении военных действий в Сирии.

Он также рассказал о своих недавних переговорах в Москве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Наметили дальнейшие в контексте борьбы с терроризмом в Сирии и политического урегулирования в этой стране», - сказал Путин. По его мнению, «во многом благодаря энергичной роли России и Турции удалось добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией».

«Мы знаем роль, которую сыграла при этом Турция и высоко ее ценим», - заверил президент РФ.