Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту

14:43, 16 марта 2017, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту по специальности «Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике». Об этом Псковскому агентству информации сообщил военный комиссар Пскова и Псковского района Сергей Головачев.

По всем вопросам поступления и оформления граждане могут обратиться в Военный комиссариат Пскова и Псковского района по адресу: Псков, улица Новаторов, дом 3-а, кабинет 507.