В 2017 году в псковскую ОЭЗ «Моглино» планируют массово привлекать резидентов

14:37, 16 марта 2017, ПАИ

Приоритет на 2017 год для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковском районе - массовое привлечение резидентов в , заявила руководитель управляющей компании ОЭЗ Ольга Торбич. Об этом с заседания наблюдательного совета «Моглино» 16 марта сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании Ольга Торбич выступила с отчётом по работе ОЭЗ «Моглино» за 2016 год. По её словам, прошлый год был пиковым с точки зрения запуска проекта и завершения работ. «Но сделаю упор на перспективный план развития, - сказала Ольга Торбич. - Мы завершили основной объём строительства. Основная задача 2016 года - начало оказания услуг резидентам». В число таких услуг входят консалтинговые, инженерные услуги, услуги по подготовке бизнес-планов, услуги по строительному контролю. «Мы закладываем важный момент - осуществление таможенных процедур. Ведь успех резидентов зависит от качественной организации необходимого документооборота», - добавила руководитель управляющей компании ОЭЗ.

Она рассказала, что в общей сложности в «Моглино» проведены работы на 2,6 млрд рублей (в 2016 году - 1,8 млрд рублей). «В прошлом году мы привлекли несколько компаний. Хорошо работает наш сайт, им интересуются, пользователям он нравится. Это позволяет презентовать себя и показывать свои способности с его помощью. 40% инвесторов, которые к нам приходят, знакомятся с нами именно через сайт», - подчеркнула Ольга Торбич. По её словам, сайт смотрят в Прибалтике, Великобритании, Франции, Германии, в российских регионах, Татарстане.

«На 2016 год мы наши планы выполнили, даже с некоторым запасом. Будем улучшать динамику в этом году», - заключила Ольга Торбич.

Представитель финской компании Nor-Maali, которая строит в «Моглино» завод лакокрасочных материалов, Веса Тукиайнен отметил, что уже ведётся набор сотрудников для производства. Он добавил, что все вопросы, которые у него, как резидента, возникают, находят решение.

Председатель совета директоров ПАО «Сибирский гостинец» Эмин Хыдыров также сообщил, что компания планирует в конце мая завершить все строительные работы, и никаких претензий нет. Напомним, данная компания планирует в начале 2017 года завершить в «Моглино» строительство завода по производству сублимированных ягод.