Ставку налога на прибыль для резидентов псковской ОЭЗ «Моглино» предлагают изменить

14:40, 16 марта 2017, ПАИ

Вопрос об изменении ставки налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет региона, для резидентов особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе был поднят на заседании наблюдательного совета ОЭЗ 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель управляющей компании «Моглино» Ольга Торбич сообщила, что на первые пять лет работы ОЭЗ, то есть с 1 января 2013 года по 31 декабря 2019 года, предлагается установить нулевую ставку налога, с 6-го по 8-й год - 3%, с 9-го по 10-й – 10%, а начиная с 11-го года функционирования зоны - 13,5%.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратил внимание на то, что подобные изменения необходимо согласовывать с Министерством финансов. «Давайте этот процесс начнем», - сказал он и добавил, что в основу этой работы должен лечь опыт других особых экономических зон.

Кроме того, на сегодняшнем заседании состоялись перевыборы секретаря наблюдательного совета ОЭЗ. Ольга Торбич предложила на эту должность свою кандидатуру, члены совета её согласовали.