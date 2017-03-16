Ольга Торбич: Площадка «Моглино» начинает «дышать»

15:02, 16 марта 2017, ПАИ

«Площадка «Моглино» начинает «дышать», идут пуско-наладочные, строительные работы», - заявила руководитель управляющей компании этой особой экономической зоны, расположенной в Псковском районе, Ольга Торбич на заседании наблюдательного совета ОЭЗ 16 марта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Ольга Торбич выступила с отчётом о реализации плана благоустройства и материально-технического оснащения «Моглино» в 2016 году. Она напомнила, что была полностью завершена электроподстанция, которую запустят с 1 апреля и энергию получат первые резиденты-потребители. Ольга Торбич пояснила, что сейчас подстанция находится в «замороженном» состоянии, так как пока у предприятий нет потребности в её мощностях.

Кроме того, сообщила докладчица, на 100% закончены газораспределительные сети и теперь они находятся в стадии регистрации. Также в настоящее время завершается обустройство внутриплощадочных водопроводных сетей, достраиваются источники водоснабжения – 5 скважин. По этому направлению, проинформировала Ольга Торбич, готовность составляет 80%, строительство завершится в конце апреля.

На 72% готова канализационная система «Моглино», не завершена только врезка в городские канализационные сети, рассказала руководитель управляющей компании ОЭЗ. Эти работы будут окончены через полтора месяца.

Глава Псковского района Владимир Лавренов заявил, что вопрос канализации его очень волнует, поскольку имеющиеся коллекторы не рассчитаны на тот объём, который в итоге даст «Моглино». «У нас в мае запустятся два резидента, они выдержат, а потом, когда будут заселяться остальные?», - уточнил Андрей Турчак. Ольга Торбич заверила, что предусмотрена реконструкция коллекторов. Она также напомнила о произошедшей недавно ситуации в деревне Неёлово-2, где местные жители уверены, что в воду в их частных скважинах попали стоки из коллекторов. Руководитель управляющей компании ОЭЗ пояснила, что в той ситуации причина была в несанкционированных врезках в коммуникации, а не в прорывах труб.

Также она проинформировала наблюдателей совет о работе по прокладке телефонных сетей. По словам Ольги Торбич, пока телефонные линии «немного подвисают», но это никак не повлияет на работу таможенной зоны «Моглино», она полностью подключена.

Что касается внутренней транспортной инфраструктуры, то на дорогах выполнено щебеночное основание, асфальт пока не укладывают, поскольку не позволяет погода. Эти работы запланировано провести с 20 апреля по 10 мая.

«Объекты промышленно-производственного назначения завершены на 28%. С середины апреля в ОЭЗ появится охрана и видеонаблюдение», - заключила Ольга Торбич.