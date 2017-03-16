0
19:53
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
18:30
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
18:19
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
18:14
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
18:05
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
17:36
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
15:52
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Еще новости
Общество

В Великих Луках продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

В Великих Луках продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса нового поколения с бассейном и ледовым полем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.  

На данный момент подрядчик установил ограждение вокруг строительной площадки, выполнена детальная разбивка котлована, произведено устройство двух въездов и установлен навес для складирования стройматериалов. Также сейчас проводится отвод верховых вод и снятия слоя земли под здание спорткомплекса. 

Напомним, новый спорткомплекс будет предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Комплекс будет доступен и для маломобильных групп населения. 

Заказчиком объекта является ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчиком стала компания ООО «Техгазмонтаж». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
16 марта 2017
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе 2
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
16 марта 2017
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка 2
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
16 марта 2017
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
16 марта 2017
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00 4
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
16 марта 2017
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
16 марта 2017
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
16 марта 2017
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту
16 марта 2017
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту

Идет загрузка...