В Великих Луках продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

18:17, 16 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса нового поколения с бассейном и ледовым полем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент подрядчик установил ограждение вокруг строительной площадки, выполнена детальная разбивка котлована, произведено устройство двух въездов и установлен навес для складирования стройматериалов. Также сейчас проводится отвод верховых вод и снятия слоя земли под здание спорткомплекса.

Напомним, новый спорткомплекс будет предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Комплекс будет доступен и для маломобильных групп населения.

Заказчиком объекта является ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчиком стала компания ООО «Техгазмонтаж».