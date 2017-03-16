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Экономика

В «Моглино» построят завод по производству технического текстиля

Компания «Истрем» намерена организации производство технического текстиля на территории особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующий инвестиционный проект был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» сегодня, 16 мартаэ

Генеральный директор компании Михаил Трошкин рассказал, что компания занимается продажей и монтажом натяжных потолков французской марки Clipso, имеет два логистических центра в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть в России и странах СНГ. В Псковской области инвестор планирует построить завод по производству технического текстиля с полиуретановым покрытием, не имеющего аналогов в России. Изделия будут использоваться для внутренней и наружной отделки помещений общественного, промышленного и бытового назначения.

Объем инвестиций составит 350 млн рублей. Инвестор планирует вложить в проект собственные и заемные средства. Партнером проекта выступит французская компания Finentrep. На предприятии будет создано 102 новых рабочих места. Планируемый объем производства при выходе на полную мощность — более 1 млн кв.м. продукции в год.

Решением Наблюдательного совета рекомендовано предоставить ООО «Истрем» статус резидента ОЭЗ «Моглино». Стороны заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности.

Инвестор планирует выйти на площадку ОЭЗ уже в сентябре этого года.

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