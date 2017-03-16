Жителя Себежского района будут судить за 16 краж

15:16, 16 марта 2017, ПАИ

Следователи отделения полиции по Куньинскому району в суд направили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в 16 кражах имущества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина приехал к родителям в поселок Идрица Себежского района. Не имея намерений устроиться на работу, он вновь встал на преступный путь. В поселке Идрица ночью 9 июня 2016 года обвиняемый пришел к дому по улице Школьной, где, выставив оконную раму, проник в помещение и похитил газовый баллон, мобильный телефон, электрический водяной насос, чайник и набор кастрюль.

После этого в Идрице мужчина совершил ещё пять краж из домов и сараев. Предметами его посягательства стали садовая мебель, бензиновый генератор, одежда, триммеры, наборы гаечных ключей, телевизор, спутниковый ресивер, продукты питания. Причиненный владельцам ущерб превысил 75 тысяч рублей.

В ноябре 2016 года уже в посёлке Кунья мужчина совершил 10 краж из домов, бань и сараев. Он похитил электрические дрели, станки, автомобильные колонки, насосы, компьютерную технику. Ущерб от этих преступлений составил более 65 тысяч рублей. Краденое злоумышленник переносил к себе в дом, где прядал с целью дальнейшей реализации.

Благодаря целенаправленным, профессиональным действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, этот гражданин был арестован. Следствием собрана достаточная доказательная база. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте совершения преступлений. Допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. В ходе обысков изъята большая часть похищенного имущества, которое возвращено потерпевшим.