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Жителя Себежского района будут судить за 16 краж

Следователи  отделения полиции по Куньинскому району  в суд направили уголовное дело  в  отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого  в  16  кражах  имущества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия,   недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина приехал  к родителям в поселок Идрица Себежского района. Не имея намерений  устроиться на работу, он  вновь встал на преступный путь.  В поселке  Идрица ночью  9 июня 2016 года обвиняемый пришел к дому по улице Школьной, где, выставив оконную раму, проник в помещение и похитил газовый  баллон, мобильный телефон,   электрический водяной насос, чайник и набор кастрюль.

После этого в Идрице  мужчина совершил ещё пять краж из домов и сараев. Предметами  его посягательства стали садовая мебель,  бензиновый генератор, одежда, триммеры, наборы гаечных ключей,  телевизор, спутниковый ресивер, продукты питания. Причиненный  владельцам  ущерб  превысил  75 тысяч  рублей.

В ноябре  2016 года  уже  в посёлке Кунья мужчина  совершил 10 краж из домов, бань и сараев. Он похитил электрические дрели, станки,  автомобильные колонки, насосы, компьютерную  технику. Ущерб от этих преступлений составил более 65 тысяч рублей.  Краденое  злоумышленник  переносил к себе в дом, где прядал с целью дальнейшей реализации.

Благодаря целенаправленным, профессиональным действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, этот  гражданин  был арестован. Следствием собрана достаточная  доказательная база. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте  совершения преступлений. Допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. В ходе  обысков изъята большая часть похищенного имущества, которое возвращено потерпевшим.

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