Путин призвал бизнес-сообщество сконцентрироваться на совершенствовании налоговой системы

17:52, 16 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал бизнес-сообщество сконцентрировать внимание на совершенствовании налоговой системы. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет ТАСС.

«Очевидно, что ее [налоговой нагрузки] задача не только в пополнении бюджета, она призвана стать одним из мощных инструментов стимулирования развития отечественной экономики и социальной сферы регионов, муниципалитетов», - считает Владимир Путин.