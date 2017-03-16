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Политика

Путин призвал бизнес-сообщество сконцентрироваться на совершенствовании налоговой системы

Президент России Владимир Путин призвал бизнес-сообщество сконцентрировать внимание на совершенствовании налоговой системы. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет ТАСС.

«Очевидно, что ее [налоговой нагрузки] задача не только в пополнении бюджета, она призвана стать одним из мощных инструментов стимулирования развития отечественной экономики и социальной сферы регионов, муниципалитетов», - считает Владимир Путин.

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