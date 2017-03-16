Более шестидесяти человек приняли участие в первом занятии «Школы кандидата» в Великих Луках

15:29, 16 марта 2017, ПАИ

68 человек приняли участие в первом занятии «Школы кандидатов» «Единой России» в Великих Луках, которое прошло сегодня, 15 марта, в Центральной городской библиотеке. Среди обучающихся были члены и сторонники партии, действующие депутаты Великолукской городской Думы, представители общественных организаций и «Молодой гвардии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

С вступительным словом к собравшимся обратился секретарь Великолукского городского местного отделения партии Сергей Гусев. Он напомнил, что на территории города проходит предварительное голосование для определения кандидатов от партии на выборы депутатов Великолукской городской Думы и довыборы депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу №8. Для помощи участникам предварительного голосования, подчеркнул Сергей Гусев, «Единая Россия» запустила на территории области «Школу кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Тема первого занятия в Великих Луках была обозначена как «Политика. Политическая деятельность. Симулякры политики и политической деятельности». Лекцию на данную тему прочитал заместитель секретаря регионального отделения партии Роман Романов.

Участники «Школы» обсудили понятия «политика» и «демократические процедуры», рассмотрели основные причины возникновения и пути развития традиционных конфликтных точек. Также лектор пояснил взаимоотношения между муниципалитетами и областной властью, депутатами и исполнительной властью. Кроме того, участники занятия обсудили, как строится образ депутата в массовом сознании жителей региона и то, как выяснить электоральные предпочтения.

Обучающие получили «домашнее задание» - провести социологическое исследование.