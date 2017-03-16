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Общество

Более шестидесяти человек приняли участие в первом занятии «Школы кандидата» в Великих Луках

68 человек приняли участие в первом занятии «Школы кандидатов» «Единой России» в Великих Луках, которое прошло сегодня, 15 марта, в Центральной городской библиотеке. Среди обучающихся были члены и сторонники партии,  действующие депутаты Великолукской городской Думы, представители общественных организаций и «Молодой гвардии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

С вступительным словом к собравшимся обратился секретарь Великолукского городского местного отделения  партии  Сергей Гусев. Он напомнил, что на территории города проходит предварительное голосование для определения кандидатов от партии на выборы  депутатов   Великолукской городской Думы и довыборы депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу №8. Для  помощи участникам предварительного голосования, подчеркнул Сергей Гусев,  «Единая Россия» запустила на территории области «Школу кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые  позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Тема первого  занятия в Великих Луках была обозначена как  «Политика. Политическая деятельность. Симулякры политики и политической деятельности». Лекцию на данную тему прочитал заместитель секретаря регионального отделения партии Роман Романов.

Участники «Школы» обсудили  понятия «политика» и «демократические процедуры»,  рассмотрели основные причины возникновения и пути развития  традиционных конфликтных точек. Также лектор  пояснил взаимоотношения между муниципалитетами  и областной властью, депутатами и исполнительной властью. Кроме того, участники занятия обсудили, как строится образ депутата в массовом сознании жителей региона и то, как выяснить электоральные предпочтения.

Обучающие получили «домашнее задание» - провести социологическое исследование.

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