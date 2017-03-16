Уровень рождаемости в РФ снизился в 2016 году и продолжает падать

17:58, 16 марта 2017, ПАИ

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в России родились на 50 тысяч детей меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводятся в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, который провёл Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, сообщает ТАСС.

«По предварительным итогам 2016 года общее число рождений составило 1893,3 тысяч - это на 50 тысяч меньше, чем было в 2015 году. Сокращение числа рождений связано сейчас, прежде всего, со снижением численности молодых женщин», - говорится в докладе.

Исследователи отмечают, что тенденция падения уровня рождаемости ускорится, поскольку поколение женщин первой половины 1990 годов, на которых сейчас приходится пик рождений, малочисленно. «Первый месяц 2017 года показал продолжение тренда на снижение числа рождений. Этот тренд сохранится в ближайшие несколько лет», - отметили аналитики.

Отмечается, что мониторинг базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан. Оценки, представленные в социологическом разделе, основаны на специальном мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.