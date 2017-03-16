0
19:53
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
18:30
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
18:19
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
18:14
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
18:05
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
17:36
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
15:52
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Еще новости
Общество

Уровень рождаемости в РФ снизился в 2016 году и продолжает падать

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в России родились на 50 тысяч детей меньше, чем в прошлом году.  Такие данные приводятся в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, который провёл Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, сообщает ТАСС.

«По предварительным итогам 2016 года общее число рождений составило 1893,3 тысяч - это на 50 тысяч меньше, чем было в 2015 году. Сокращение числа рождений связано сейчас, прежде всего, со снижением численности молодых женщин», - говорится в докладе.

Исследователи отмечают, что тенденция падения уровня рождаемости ускорится, поскольку поколение женщин первой половины 1990 годов, на которых сейчас приходится пик рождений, малочисленно. «Первый месяц 2017 года показал продолжение тренда на снижение числа рождений. Этот тренд сохранится в ближайшие несколько лет», - отметили аналитики.

Отмечается, что мониторинг базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан. Оценки, представленные в социологическом разделе, основаны на специальном мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
16 марта 2017
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе 2
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
16 марта 2017
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка 2
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
16 марта 2017
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
16 марта 2017
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00 4
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
16 марта 2017
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
16 марта 2017
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
16 марта 2017
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту
16 марта 2017
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту

Идет загрузка...