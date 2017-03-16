В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков после ремонта находятся 25 участков дорог

17:55, 16 марта 2017, ПАИ

В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков после ремонта находятся 25 участков дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гарантийный срок эксплуатации дорожного покрытия согласно нормативам составляет не менее 4 лет.

Напомним, что накануне, в ходе осмотра состояния дорог, подлежащих включению в план ремонта на 2017 год, Глава Пскова Иван Цецерский заверил, что муниципалитет ведет планомерную работу с подрядными организациями, ранее выполнившими ремонт дорог в городе, а сотрудники Управления городского хозяйства мониторят состояние покрытия. Выявленные замечания направляются исполнителям работ и устраняются ими за счет собственных средств.

В этом сезоне работы по устранению замечаний на гарантийных участках начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.