В большей части псковских садоводств не используется 50% и более земель

15:49, 16 марта 2017, ПАИ

Из 25 садоводств, расположенных вокруг Пскова, в 18 не используется 50% и более земель. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 16 марта, на круглом столе в редакции «Псковской правды», посвященном резкому изменению кадастровой стоимости земельных участков, рассказала первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Любовь Иванова.

Она напомнила, что налоговая нагрузка, которая ложится на юрлицо, распределяется на членов садоводства. «Мы будем вынуждены обязательно детально разбираться именно с объединениями граждан и находить пути решения проблемы», - резюмировала Любовь Иванова. По ее мнению, «нужно проанализировать все варианты исходя из конкретной ситуации».

Говоря о произошедшем изменении кадастровой оценки земельных участков, Любовь Иванова напомнила, что «вопрос обеспечения социально приемлемой налоговой нагрузки стоял еще в 2016 году перед всеми органами власти». По ее словам, уже тогда прогнозировался рост в отношении категории земель, предоставленных садоводствам. «Оснований, предполагать, что кадастровая стоимость установлена необоснованно, у нас нет», - добавила зампредседателя комитета.

Любовь Иванова пояснила, что налог за 2017 год будет начисляться и уплачиваться в 2018 году. В ряде районов Псковской области были приняты решения о снижении ставок земельного налога. Однако не везде садоводческие товарищи оформлены как юрлица. «Поэтому тема контроля продолжается, вопрос рассматривается в комплексе – Росреестром, налоговой инспекцией, комитетом по госимушеству. Мониторинг роста налоговой нагрузки обеспечивают и органы местного самоуправления», - добавила она. «В первую очередь, регулирование налоговой нагрузки происходит за счет регулирования ставок земельного налога», - пояснила Любовь Иванова. До 1 октября эта работа должна быть завершена. Максимальная ставка налога может составлять 0,3% от кадастровой стоимости земли.

Еще один существенный момент – пересмотр кадастровой стоимости. «Это тоже имеет место быть», - считает Любовь Иванова. При управлении Росреестра создана комиссия по пересмотру, куда любой гражданин может обратиться, если находит несоответствия в государственной кадастровой оценке. «Комиссии никогда так часто не работали, как в этом году», - сказала она.