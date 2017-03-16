На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов

15:52, 16 марта 2017, ПАИ

В Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в работе светофора выделят отдельную фазу для пешеходов. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С предложением выделить в работе светофора фазу для пешеходов выступил начальник УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Он объяснил свою инициативу тем, что на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской основным видом ДТП являются именно наезды на пешеходов. Однако, Владимир Папорт заметил, что если перепрограммировать светофор, то потеряется пропускная способность перекрёстка.

Представитель ДПС рассказал, что на этом участке водители не пропускают пешеходов, хотя «это противоречит нормам, но, к сожалению, у нас это в городе есть». Весомым основанием для выделения отдельной фазы для пешеходов выступающий назвал четыре наезда на людей за последнее время.

Он предположил, что водители и не заметят, если немного будет сокращена фаза светофора для поворота с улицы Петровской.

«Пробка сейчас до Народной, будет до «Магеллана», - заявил на это заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов. Представитель ДПС ответил, что если что-то пойдёт не так, то об этом уведомят администрацию сразу же, и можно будет вернуть прежний режим работы светофора.

В тоже время на заседании отмечалось, что светофор на обсуждаемом перекрёстке стоит старый и перепрограммировать его нельзя. Сотрудник ДПС возразил, заметив, что разговор идёт о жизни людей, а «не о том, что вам легче будет работать».

Заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева резюмировала, что комиссия принимает решение попробовать изменить схему работы светофора, но если возникнут проблемы и увеличатся пробки, то придётся всё вернуть.