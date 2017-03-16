В «Моглино» представили проект производства базальтового волокна стоимостью 2,7 млрд
Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» сегодня, 16 марта, рассмотрел инвестиционный проект АО «Базальтовые проекты» по организации на территории производства непрерывного базальтового волокна и композитов на его основе.
Как сообщает корреспондент Псовского агентства информации, директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич сообщила, что общий объем инвестиций, которые предполагается вложить в рамках проекта - 2,7 млрд рублей. При этому будет создано 240 рабочих мест. Срок реализации проекта - 2017-2020 годы.
«Мы развиваем абсолютно новое производство в России», - подчеркнул представитель инвестора Вячеслав Лугинин. Как пояснили членам совета, базальтовое волокно – «золотая середина между стекловолокном и углеволокном». Оно «абсолютно экологично» и применяется на железнодорожном транспорте, в производстве труб и профилей, домостроении, при изготовлении баллонов и емкостей, ветрогенераторов, автокомпонентов и т.д.
При производстве планируется использовать сырье из Ленобласти и Карелии. Срок окупаемости проекта - 5,5 лет. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2019 года. Планируется выходить на площадку в октябре-ноябре этого года.
Вице-губерантор Сергей Перников попросил инвестора предоставить данные по финансированию проекта. Он отметил, что четкого ответа на этот вопрос пока не услышал. «Хотелось бы понимать серьезность намерений, так как мы в ответе перед федеральным центром за сроки исполнения заявленных проектов. Поддержка, которая нужна от нас, будет оказана», - добавил Андрей Турчак. В итоге с АО «Базальтовые проекты» было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино».