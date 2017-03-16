В «Моглино» представили проект производства базальтового волокна стоимостью 2,7 млрд

16:03, 16 марта 2017, ПАИ

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» сегодня, 16 марта, рассмотрел инвестиционный проект АО «Базальтовые проекты» по организации на территории производства непрерывного базальтового волокна и композитов на его основе.

Как сообщает корреспондент Псовского агентства информации, директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич сообщила, что общий объем инвестиций, которые предполагается вложить в рамках проекта - 2,7 млрд рублей. При этому будет создано 240 рабочих мест. Срок реализации проекта - 2017-2020 годы.

«Мы развиваем абсолютно новое производство в России», - подчеркнул представитель инвестора Вячеслав Лугинин. Как пояснили членам совета, базальтовое волокно – «золотая середина между стекловолокном и углеволокном». Оно «абсолютно экологично» и применяется на железнодорожном транспорте, в производстве труб и профилей, домостроении, при изготовлении баллонов и емкостей, ветрогенераторов, автокомпонентов и т.д.

При производстве планируется использовать сырье из Ленобласти и Карелии. Срок окупаемости проекта - 5,5 лет. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2019 года. Планируется выходить на площадку в октябре-ноябре этого года.

Вице-губерантор Сергей Перников попросил инвестора предоставить данные по финансированию проекта. Он отметил, что четкого ответа на этот вопрос пока не услышал. «Хотелось бы понимать серьезность намерений, так как мы в ответе перед федеральным центром за сроки исполнения заявленных проектов. Поддержка, которая нужна от нас, будет оказана», - добавил Андрей Турчак. В итоге с АО «Базальтовые проекты» было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино».