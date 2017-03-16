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Общество

Из-за увеличения налога псковские садоводы грозятся бросить свои участки

Псковских садоводов не устраивает повышение налоговой нагрузки и они могут бросить свои участки.  Об этом заявила председатель исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анна Войченко 16 марта на круглом столе в редакции газеты «Псковская правда», посвященном резкому изменению кадастровой стоимости земельных участков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Войченко привела в пример участок 15 соток в 7-8 километрах от Пскова, кадастровая стоимость которого теперь составляет 268 тысяч рублей, а налог - около 800 рублей.   Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Любовь Иванова заявила, что по её мнению, это нормальная кадастровая стоимость, нет оснований говорить, что она необоснованная.

Анна Войченко добавила, что  есть участки с рыночной стоимостью не больше 50 тысяч рублей, но их и бесплатно брать никто не хочет.  И напомнила, что по законодательству, кадастровая стоимость и рыночная взаимосвязаны, при этом первая не должна превышать вторую.

«Садоводческие земли были оценены как земли для индивидуального жилищного строительства. Почему?» – спросила Анна Войченко. Любовь Иванова пояснила, что это позиция государственных оценщиков и оспорить её нельзя.

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