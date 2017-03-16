В КУГИ пообещали проанализировать ситуацию с увеличением налоговой нагрузки на псковских садоводов

17:25, 16 марта 2017, ПАИ

Ситуацию с увеличением налоговой нагрузки на псковских садоводов нужно решать, заявила первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Любовь Иванова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с круглого стола в пресс-центре газеты «Псковская правда» 16 марта. «Мы будем искать, каким способом нам проанализировать и разложить детально ситуацию, это займет время. Но мы, безусловно, будем этим заниматься», - сказала Любовь Иванова.

«Нас обложили этим налогом, как волков флажками», - отметила представитель одного из псковских садоводческих товариществ. По ее словам, любое повышение налоговой нагрузки в СНТ существенно, даже на 100 рублей. Она отметила, что половина дачников будут платить увеличенный земельный налог, половина – нет, и в итоге половина садоводств вскоре станут банкротами.

Председатель исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анна Войченко добавила, что можно попытаться исправить ситуацию в некоторых садоводствах, где много неприватизированных неиспользуемых участков. По её мнению, если люди соберут деньги, чтобы замежевать участки, и будут платить только за них, это снизит нагрузку, но не намного. «Но это будет временное решение проблемы. Это изначально ошибка: мы не ИЖС, нас нельзя так считать», - сказала она. Анна Войченко считает, что это только начало, и вскоре налоговая нагрузка еще увеличится.

Любовь Иванова заметила, что следующая кадастровая оценка планируется нескоро. Она также добавила, что система кадастровой оценки устарела.

Председатель одного из псковских СНТ попросила внести какие-либо серьезные изменения в законодательство, либо отменить соответствующее постановление вообще.

Любовь Иванова сказала, что постановление никто не отменит, так как оно предусмотрено федеральным законодательством. «Я делаю упор на той ситуации, которая сложилась неиспользованием земель, на градации, переводе земель в другие виды разрешенного использования. И кто сказала, что нельзя установить иную ставку земельного налога к землям общего пользования?» - отметила она и заявила, что обсуждается вопрос межевания, нужно проводить инвентаризацию земель.