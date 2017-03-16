За прошедшие двое суток в Псковской области в ДТП погиб 1 человек и 12 потсрадали

18:09, 16 марта 2017, ПАИ

За прошедшие двое суток на территории Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб, 12 - получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Так 13 марта в 13:35 в городе Опочка на улице Коммунальная, у № 63, 30-летний водитель машины «Лада Гранта» при осуществлении разворота совершил боковое касательное столкновение с автомобилем ГАЗ-32213, под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали пассажиры машины ГАЗ: 52-летняя женщина, которую позже госпитализировали в Псковскую областную больницу, а также еще 4 женщины 74, 49-ти, 28-ми и 47-ми лет. Последнюю также госпитализировали в Псковскую областную больницу. Водители были трезвыми и не пострадали.

14 марта в Великих Луках в 9:20 утра на площади Калинина у дома № 2 водитель автомашины ВАЗ 2106 – 35-летний молодой человек, не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар, где совершил наезд на автобусную лавку и 2-х пешеходов: 63-летнюю женщину и 9-летнего мальчика. В результате пешеходы получили незначительные травмы. Водитель был трезв.

Позже в тот же день, в 13:50 в Пскове, у дома № 41 по Рижскому проспекту, 43-летний водитель автомашины «Киа Сид» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с полученными травмами была доставлена в Детскую областную больницу. Ее осмотрели врачи и отпустили. Водитель автомобиля был трезв.

Также, 14 марта, в 13:00 в Пскове на улице Леона Поземского, 116 водитель неустановленной машины, двигаясь задним ходом по дворовой территории, сбил 87-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с полученными травмами была госпитализирована в Псковскую городскую больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Вечером того же дня, в 20:55, в Псковском районе на 11-м километре автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры произошло столкновение автомашины ВАЗ 2105, под управлением 36-летнего молодого человека, и автомашины «Мазда», которой управлял 53-летний мужчина. В результате ДТП пострадала пассажирка машины ВАЗ 2105 – 20-летняя девушка. Позже ее госпитализировали в травматологию Псковской областной больницы. Водитель автомобиля ВАЗ 2105 от полученных травм скончался.

Также, за да данный период было задержано 10 водителей в нетрезвом состоянии. Угонов транспортных средств не зафиксировано.