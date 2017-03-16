Пешеходный переход ликвидируют на пересечении улиц Труда и Звёздной в Пскове

16:23, 16 марта 2017, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Труда и Звёздной ликвидируют пешеходный переход. Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения на заседании 16 марта, передаёт корреспондент псковского агентства информации.

В частности, уберут пешеходный переход у дома №67 по улице Труда, который сотрудник ДПС назвал «сильно опасным», сообщив, что за последнее время там сбили двух человек. А, кроме того, отмечалось, что этот пешеходный переход упирается в ливневую канализацию. Там будет установлено ограждение в 9-10 секций.

Также решено у светофора на пересечении улиц Труда и Звёздной сделать отдельную секцию для поворота налево. Это, по словам сотрудника ДПС, уравновесит дорожную ситуацию.