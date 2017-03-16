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Политика

Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»

Известный в Пскове политик, руководитель фракции ЛДПР в Псковском районном Собрании депутатов Павел Бикташев написал заявление о выходе из партии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер псковского отделения «Родины» Константин Вилков. При этом он отметил, что сделал Бикташеву предложение возглавить региональный аппарат «Родины» и руководить избирательным штабом на муниципальных выборах в 2017 году. Сам Бикташев подтвердил Псковскому агентству информации эту информацию и сообщил, что принял предложение Вилкова.

Павел Бикташев

Депутат объяснил мотивы своего ухода из ЛДПР тем, что «партия перестала быть оппозиционной». «Я вступал в одну партию, которая декларировала одни цели и задачи, а по факту делаем совсем по-другому», — отметил он. 

При этом политик назвал несоответствующей действительности заявление координатора ЛДПР по Псковской области Антона Минакова о том, что он, якобы, был исключен из партии ещё в ноябре 2015 года из-за сотрудничества с другими политическими силами решением регионального координационного совета. По словам Бикташева, согласно уставу ЛДПР, региональный координационный совет не правомочен принимать подобные решения в отношении муниципальных парламентариев — это прерогатива исключительно высшего совета партии или её председателя. 

«Я считаю что это такая попытка оправдания — и всё», — добавил депутат. 

Говоря о своём переходе в «Родину», Бикташев объяснил, что принял предложение Вилкова в связи с тем, что речь идёт о новой партии, которая «на данном этапе декларирует себя как оппозиционная». 

«Даже если бы поступили предложения от других парламентских партий, а у нас их 5 — ну от «Яблока» оно даже, наверное, и не поступило бы, и я бы его в любом случае не принял по идеологическим соображениями, а от других партий я такое предложение не принял бы из-за того же, из-за чего покинул ЛДПР: сейчас все системные партии превратились фактически в филиал «Единой России», — добавил депутат. 

Отметим, Павел Бикташев является одним из старожилов псковской политики. Он был депутатом районного Собрания ещё в начале «нулевых». Тогда же он возглавлял «Союз государственных и патриотических сил Псковской области», от имени которого вместе с ещё один известным членом местной ячейки ЛДПР Игорем Ивановым предлагал выдвинуть на выборы в Госдуму от Псковской области полковника Юрия Буданова, бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка, осужденного за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. [Из-за той инициативы у Бикташева возник конфликт с возглавлявшим на тот момент псковское отделение ЛДПР Василием Тёминым, из-за чего тогда уже поднимался вопрос о его исключении из партииПАИ

В последующем Бикташев вступил и некоторое время состоял в партии «Родина» — из-за этого этапа своей политической биографии в 2006 году он был исключен уже из партии «Справедливая Россия»

Наконец в 2014 году Бикташев часто упоминался в СМИ в связи с заведённым на него уголовным делом о предоставлении им в избирательные комиссии (на выборах в Госдуму в 2011 году и на выборы в районное Собрание в 2012 году) поддельных документов о среднем и среднем профессиональном образовании. Депутат тогда сознался, что купил диплом об окончании Ленинградского машиностроительного техникума имени Ж. Я. Котина по специальности «юриспруденция» в переходе петербургского метро, а аттестат получил в виде бонуса. Уголовное дело в отношении политика было прекращено за истечением срока давности. 

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