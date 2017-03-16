Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»

18:19, 16 марта 2017, ПАИ

Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На конкурс приглашаются замужние или разведенные женщины в возрасте от 25 до 55 лет.

«Вас ожидают волшебные преображения, фотосессии, увлекательная работа с педагогами и бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию», - заявили организаторы. Заявку на участие можно оставить здесь.

Официальная группа конкурса «Миссис Псков 2017» в соцсети «ВКонтакте». Телефон для справок 8-911-350-19-14.