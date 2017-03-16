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Общество

Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»

Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На конкурс приглашаются замужние или разведенные женщины в возрасте от 25 до 55 лет. 

«Вас ожидают волшебные преображения, фотосессии, увлекательная работа с педагогами и бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию», - заявили организаторы. Заявку на участие можно оставить здесь.

Официальная группа конкурса «Миссис Псков 2017» в соцсети «ВКонтакте». Телефон для справок 8-911-350-19-14.

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