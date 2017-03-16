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Общество

Перекрёсток улиц Коммунальной и Киселёва в Пскове подсветят

Дополнительное освещение необходимо установить на пересечении улиц Коммунальной и Киселёва в Пскове. Об этом заявил представитель дорожно-патрульной службы на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудник ДПС сообщил, что на этом перекрёстке в тёмное время суток – с 18:00 до 20:30 были совершены 4 наезда на пешеходов. «Это место критическое», - почеркнул он и отметил, что на перекрёсток нужно подсветить, а потом установить комплекс  фотовидефиксации нарушений, «иначе так и будут давить».

На заседании комиссии было озвучено, что этот перекрёсток уже включён в план по освещению.

Также со стороны ГИБДД поступило предложение на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной увеличить линзы светофорных секций с 20 до 30 миллиметров для лучшего восприятия в темное время суток. Сотрудник ДПС отметил, что реализация этого предложения обойдётся в минимальную сумму бюджету. «Если там опять начнут гибнуть люди, нам этого не простят», - сказал он.

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