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Общество

Чтобы компенсировать увеличения налоговой нагрузки на псковских дачников им предлагают выделять в пользование участки леса

В псковском садоводческом некоммерческом товариществе «Ветеран» предлагают нарезать на участки и предоставить в пользование дачникам земли общего пользования, в том числе лестной массив. Как сообщает корреспондент Псковского агентств информации, об этом сегодня, 16 марта, на круглом столе в редакции «Псковской правды» рассказал председатель ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев. Добавим, что круглый стол посвящен росту кадастровой стоимости земельных участков, произошедшей в последнее время.

Бибаев пояснил, что в результате «люди будут конкретно платить за участки». По его словам, это будет востребовано. В настоящее время дачники вынуждены сообща платить налог за земли общего пользования и необрабатываемые участки. В целом же, по его словам, информацию о повышении налога за участки садоводы в СНТ «Ветеран» приняли «нормально, без возмущений». Также Анатолий Бибаев сказал, что будут разыскивать владельцев участков, которые не используют их.

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