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Экономика

В Пскове состоится выездная сессия XXI Петербургского международного экономического форума

В мае 2017 года в Пскове пройдет выездная сессия XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 16 марта, в ходе заседания регионального Совета по инвестициям сообщил Владимир Кушнир, директор Агентства инвестиционного развития Псковской области.

По его словам, это позволит привлечь к региону дополнительное внимание со стороны СМИ и инвесторов.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум - ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года.

Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Ежегодное количество участников превышает 4 тысячи человек. На него приезжают представители более чем из 60 стран.

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