Полиция Пскова провела в школах региона 221 собрание, посвященное профилактике наркопотребления

17:49, 16 марта 2017, ПАИ

С 23 февраля по 3 марта полицейские Пскова совместно с педагогами провели в школах региона «Единый день родительских собраний», посвященный профилактике наркопотребления среди несовершеннолетних. Всего было проведено 221 собрание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Собрания организовывались с целью повышения правовой грамотности родителей, разъяснения ответственности за воспитание детей. Также речь шла о путях приобретения и признаках употребления подростками психоактивных веществ.

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«Акции предшествовала большая подготовительная работа. Были изготовлены буклеты для подростков и специальные памятки для родителей, а также были подготовлены типовые лекции, согласованные со всеми заинтересованными ведомствами», - рассказали в УМВД.

На собраниях, которые проводились в средних общеобразовательных учреждениях области, присутствовали около 12 тыс. 200 родителей учащихся 9-11 классов, что составляет поярка 70% родительской аудитории, имеющей детей-школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

В свою очередь, родителей, как свидетельствует анализ, чаще всего интересовали следующие темы: «Как избежать влияния сверстников в возможном употреблении наркотиков?», «Какие самые заметные признаки употребления наркотиков у ребенка?» и «Как происходит процесс освидетельствования несовершеннолетнего?».

«Мероприятие показало заинтересованность родительской общественности области и руководства управления образования, а также непосредственно педагогов школ в проведении собраний по этой тематике. Акция позволила выработать единый подход к осуществлению подобной профилактической работы с родительской общественностью, активизировать межведомственное взаимодействие субъектов, ведущих антинаркотическую профилактику среди учащихся», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.

По мнению организаторов, такие мероприятия необходимо проводить ежегодно.